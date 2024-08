Glencore unter Druck: Korruptionsskandal und Kohlestrategie im Fokus!

Der internationale Rohstoffkonzern Glencore sieht sich aufgrund einer Korruptionsaffäre in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat das Unternehmen verurteilt und eine Strafe von 2 Millionen Franken (ca. 2,1 Millionen Euro) sowie eine zusätzliche Zahlung von 150 Millionen Dollar (ca. 137 Millionen Euro) angeordnet. Der Vorwurf lautet, dass Glencore nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen hat, um zu verhindern, dass ein Geschäftspartner im Jahr 2011 einen kongolesischen Amtsträger bestach, als er Anteile an zwei Bergbauunternehmen von der staatlichen Minengesellschaft des Kongo erwarb. Glencore akzeptiert die Strafe, erkennt jedoch die Feststellungen der Bundesanwaltschaft nicht an und wird den Strafbefehl nicht anfechten.

Zudem hat Glencore kürzlich Pläne zur Abspaltung seines Kohlegeschäfts verworfen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat entschieden, dass der Kohlesektor im Konzern verbleiben soll, was auch von der Mehrheit der Aktionäre unterstützt wird. Diese Entscheidung kommt nach einer vorherigen Ankündigung zur Trennung des Kohlegeschäfts, die aufgrund des Widerstands der Anleger zurückgezogen wurde. Glencore begründet den Verbleib im Konzern mit dem hohen Barmittelzufluss, den das Kohlegeschäft generiert, und plant, einen Teil dieser Mittel ab Anfang 2024 an die Aktionäre auszuschütten.