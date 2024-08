Dringender Mpox-Impfstoff für Jugendliche: EU-Zulassung beantragt!

Die dänische Biotechfirma Bavarian Nordic hat einen Antrag auf Erweiterung der EU-Zulassung ihres Mpox-Impfstoffs für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingereicht. Diese Entscheidung kommt inmitten eines besorgniserregenden Anstiegs von Mpox-Fällen, insbesondere in Afrika, wo seit Januar 2023 über 27.000 Infektionen und mehr als 1.100 Todesfälle, vor allem unter Kindern, gemeldet wurden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund eines Mpox-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo den globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, was die Dringlichkeit der Impfstofferweiterung unterstreicht.

Bavarian Nordic plant zudem eine klinische Studie zur Sicherheit des Impfstoffs bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren, die noch in diesem Jahr in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda beginnen soll. Diese Studie wird von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) unterstützt. Die Nachricht über den Zulassungsantrag führte zu einem Anstieg der Aktienkurse des Unternehmens um 14 Prozent, nachdem die Papiere bereits zuvor um 12 Prozent gestiegen waren. Insgesamt hat die Aktie seit Dienstag um 50 Prozent zugelegt.