Novo Nordisk wächst dem Markt nicht profitabel genug

Novo Nordisk ist vor allem für sein Diabetesmittel Ozempic und die Abnehmspritze Wegovy bekannt. Die beiden Produkte sorgen beim dänischen Pharmakonzern, Europas wertvollstes Börsenunternehmen, für Wachstum auch im vergangenen Halbjahr. Aber es gibt Makel.

Wie Novo Nordisk bekanntgab, kletterten Umsatz und operativer Gewinn in den ersten sechs Monaten 2024. Das Ergebnis betrug 57,8 Milliarden Dänische Kronen, was umgerechnet etwa 7,75 Milliarden Euro entspricht. Der Betrag lag damit um 18 Prozent über dem vergleichbaren Wert vor Jahresfrist. Der Erlös kletterte noch deutlicher und sprang um 24 Prozent auf 133,4 Milliarden Kronen in die Höhe. Allerdings hatten Analysten bei beiden Zahlen mehr erwartet.

„Wir sind mit dem Umsatzwachstum in der ersten Jahreshälfte 2024 zufrieden, und wir können den Ausblick für das Gesamtjahr anheben“, erklärte Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen. Er hob das Erlösziel auf plus 22 bis 28 Prozent von bislang 19 bis 27 Prozent an. Dagegen schraubte er aber den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr auf plus 20 bis 28 Prozent von zuvor 22 bis 30 Prozent zurück. Der Vorstandschef verwies auf die wachsende Konkurrenz wie etwa Eli Lilly.