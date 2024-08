K+S-Aktien unter Druck: Baader Bank senkt Kursziel drastisch auf 7,50 Euro!

Die Aktien des Kali- und Salzproduzenten K+S stehen unter Druck, nachdem die Baader Bank eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Am Freitagmorgen fielen die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um 1,5 Prozent auf 10,50 Euro, was sie näher an das in dieser Woche erreichte Tief von 10,43 Euro bringt – dem niedrigsten Stand seit Mai 2021. Analyst Konstantin Wiechert der Baader Bank hat das Kursziel für K+S drastisch von 18,00 Euro auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung von „Add“ auf „Sell“ geändert.

In seiner Analyse hebt Wiechert hervor, dass K+S in einem herausfordernden Geschäftsumfeld operiert. Die niedrigen Preise für Feldfrüchte und die steigenden Kosten für Landwirte schränken deren Budget für Dünger erheblich ein. Zudem gibt es ein Überangebot an Kali auf dem Weltmarkt, was die Preismacht der Produzenten weiter einschränkt. Laut Wiechert wird sich diese Situation voraussichtlich nicht kurzfristig ändern, weshalb er Anlegern rät, ihre Positionen in K+S zu verkaufen und abzuwarten, bis sich der Marktzyklus dreht.