Icahn-Aktie bricht ein – hatte Leerverkäufer Hindenburg doch Recht?

Die Aktien von Carl Icahns börsennotierter Investmentgesellschaft, Icahn Enterprises L.P. , sind am Montag auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 400 Millionen US-Dollar an Depositary Units über ein "at-the-market" Verkaufsprogramm zu veräußern.

Das Verkaufsprogramm, das von Jefferies betreut wird, zielt darauf ab, potenzielle Akquisitionen zu finanzieren und allgemeine Unternehmenszwecke zu unterstützen, hieß es offiziell. Doch die Nachricht kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Icahn Enterprises, das seit der Veröffentlichung eines kritischen Berichts von Hindenburg Research im vergangenen Jahr erheblich unter Druck steht.

Der Bericht warf Icahn vor, ein "Ponzi-ähnliches" System zu betreiben, um Dividenden durch Überbewertung der Unternehmensbeteiligungen auszuzahlen. Zudem wurde enthüllt, dass Icahn Milliarden von US-Dollar an persönlichen Margin-Darlehen gegen Anteile an Icahn Enterprises aufgenommen hatte, was in Fußnoten des Jahresberichts 2022 versteckt wurde.

Der Kursrückgang von Icahn Enterprises ist auch auf die jüngste Einigung mit den US-Regulierungsbehörden zurückzuführen. Icahn und das Unternehmen stimmten zu, 2 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen zu zahlen, weil sie es versäumt hatten, erforderliche Angaben zu den besicherten Darlehen zu machen. Diese Darlehen, die mit Aktien oder Anteile von Icahn Enterprises besichert sind, sind für viele Anleger ein Zeichen für das erhöhte Risiko der Beteiligung dem Vermögensverwalter. Icahn und seinem Sohn Brett gehören 85,5 Prozent des Unternehmens.

Seit der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts hat die Aktie von Icahn Enterprises mehr als 70 Prozent an Wert verloren, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum um 18 Prozent gestiegen ist. Trotz der Turbulenzen hält die einzige den Titel abdeckende Investmentbank Jefferies an einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 25 US-Dollar fest.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion