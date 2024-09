Deutsche Unternehmen sehen in neuer Regulierung ein Hindernis für die KI-Entwicklung

München (ots) -



- Fast die Hälfte der befragten Unternehmen hat sich noch nicht intensiv auf die

Umsetzung des EU AI Act vorbereitet; nur gut ein Viertel hat das Thema bereits

auf dem Zettel.

- Rund ein Drittel der Teilnehmenden sieht sich trotzdem gut gewappnet, die

Vorgaben des AI Act umzusetzen; knapp ein Fünftel fühlt sich schlecht

vorbereitet.

- Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sieht ihre

Innovationsmöglichkeit im Bereich KI durch die Regulierung eingeschränkt;

weniger als ein Fünftel denkt, dass sich der AI Act positiv auf die

Innovationsmöglichkeiten auswirken wird.



Der EU AI Act ist seit Anfang August offiziell in Kraft und muss nun in den

EU-Mitgliedsländern umgesetzt werden. Doch wie bereit sind deutsche Firmen für

die neue KI-Regulierung? Verschlafen sie gerade einen wichtigen Schritt auf dem

Weg in die KI-Zukunft? Wird der neue EU AI Act gar die KI-Entwicklung in Europa

behindern?







Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, zeigt eine deutliche Verunsicherung bei

der Einschätzung der neuen Verordnung. Viele Unternehmen sind sich der konkreten

Auswirkungen noch nicht bewusst und haben keine klare Vorstellung, wie sie mit

den Vorgaben umgehen sollen. Die Skepsis überwiegt, nur eine Minderheit der

Unternehmen beschäftigt sich schon intensiv mit der neuen Gesetzeslage.



Mit der Ratifizierung des EU AI Act hat sich die Lage für europäische Firmen

grundlegend geändert: Die regulatorischen Vorgaben sind für alle EU-Länder

verpflichtend und müssen zumeist in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden.

Mit einem Aufschub der Anforderungen oder Strafverschonung bei Verstößen können

weder europäische Unternehmen noch die Anbieter von außerhalb der EU rechnen,

sobald ihre KI-Anwendungen im EU-Territorium eingesetzt werden.



"Zögern in der Auseinandersetzung mit dem EU AI Act ist gefährlich", sagt Dr.

Till Contzen, Partner im Tax- und Legal-Bereich bei Deloitte. "Die Umsetzung der

Anforderungen wird je nach Umfang der KI-Nutzung in einem Unternehmen einen

erheblichen Aufwand mit sich bringen - zumal viele Organisationen nicht einmal

wissen, wieviel KI sie genau nutzen."



Es drohe eine Situation vergleichbar mit der Umsetzung der DSGVO, als die

Unternehmen im Mai 2018 vor einer riesigen Aufgabe standen, da sie die zwei

Jahre Übergangsfrist kaum genutzt hatten.



Bei Nichteinhaltung drohen harte Strafen



Fraglich aber, ob vergleichbare Versäumnisse der Firmen beim EU AI Act vor dem

Hintergrund der rasanten Entwicklung der KI-Technologien von den Seite 2 ► Seite 1 von 4



