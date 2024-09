3 Wachstumsaktien, die Superinvestor Halvorsen für 1.840 Mio. USD gekauft hat

Einer von ihnen ist Ole Andreas Halvorsen . 1961 in Norwegen geboren, schloss er 1990 die Stanford University mit einem MBA ab, bevor er bei Morgan Stanley im Investmentbanking seine Karriere begann. Nachdem er als Direktor für Tiger Management weitere Erfahrung gesammelt hatte, gründete er 1999 mit Viking Global Investors seine eigene Firma, die heute mehr als 58 Milliarden US-Dollar verwaltet (10.09.2024).

Dank seines ausgezeichneten fundamentalen Researchs sowie Long- und Short-Positionen gelang es Viking Global Investors bisher nicht nur deutlich besser als der S&P-500-Index abzuschneiden, sondern auch in schwachen Börsenphasen nicht stark zu verlieren. So ist Andreas Halvorsen derzeit beispielsweise für BMW-Aktien eher skeptisch, während Amazon die am stärksten gewichtete Position im Fonds darstellt.

Im zweiten Quartal 2024 bildeten folgende Aktien die größten Neueinkäufe.

1. Netflix

Der Trend zum Streaming setzt sich ungebrochen weiter fort. Statista geht davon aus, dass der Markt 2024 ein Umsatzvolumen von 108,5 Milliarden US-Dollar erreicht und bis 2027 auf 137,70 Milliarden US-Dollar anwächst.

In den USA teilt sich Netflix derzeit mit einem Marktanteil von jeweils 22 Prozent zusammen mit Amazon Prime Video den ersten Platz unter den Video-on-Demand-Anbietern.

Darüber hinaus steigerte der Streaming-Dienst im zweiten Quartal 2024 seinen Umsatz um 17 Prozent und verbesserte die operative Marge von 22 auf 27 Prozent. Vor allem bei den werbefinanzierten Mitgliedschaften konnte Netflix punkten und gegenüber dem Vorquartal die Kundenzahl um 34 Prozent steigern.

Aus diesen offensichtlich positiven Gründen hat Viking Global Investors im zweiten Quartal 2024 für etwa 629,57 Millionen US-Dollar 932.867 Netflix-Aktien gekauft.

2. JPMorgan Chase

JPMorgan Chase kam relativ unbeschadet durch die Finanzkrise 2008 und konnte in der Folge umso stärker profitieren. Seitdem sind Umsatz und Gewinn zwischen 2009 und 2023 von 115,6 Milliarden auf 239,4 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 8,7 Milliarden auf 47,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Neben dem Investment- ist JPMorgan Chase auch im Retail-Banking, der Vermögensverwaltung und im Firmenkundengeschäft aktiv.

Andreas Halvorsen hat aufgrund der gut laufenden Aktivitäten und der führenden Marktposition der Bank etwa drei Millionen JPMorgan-Chase-Aktien im Wert von etwa 608,7 Millionen US-Dollar für seinen Fonds gekauft.

3. DoorDash

Den drittgrößten Kauf bildeten DoorDash-Aktien.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen betreibt Technologieplattformen, die Verwender mit Dienstleistern und Restaurants verbinden. Dazu gehören DoorDash Marketplace und Wolt Marketplace.

Obwohl das Geschäft noch nicht profitabel ist, wächst es bisher in großen Schritten. So ist der Umsatz zwischen 2018 und 2023 von 291 Millionen auf 8.635 Millionen US-Dollar gestiegen. Darüber hinaus hat DoorDash seine Ergebnismarge stetig verbessert, sodass die Profitabilität nicht mehr weit entfernt scheint.

Viking Global Investor hat deshalb 5,5 Millionen Aktien im Wert von 602,2 Millionen US-Dollar gekauft.

Fazit Andreas Halvorsen - Viking Global Investor

Der aus Norwegen stammende Investor Andreas Halvorsen investiert vor allem in wachstumsstarke, gut positionierte Unternehmen, die von einem positiven Umfeld profitieren, während er bei Firmen in einem schwierigen Markt short geht (auf sinkende Kurse setzt).

So erzielte er bisher nicht nur eine hohe Überrendite, sondern baute auch selbst ein Vermögen von 7,2 Milliarden US-Dollar auf (10.09.2024).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

