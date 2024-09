Oracle beflügelt von Mittelfristzielen - SAP bremst nahe Rekord

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sich abzeichnende Kurssprung bei Oracle hat am Freitag die Aktien des Konkurrenten SAP nur kurz in Richtung Rekordhoch gehievt. Während die Oracle-Aktien im vorbörslichen New Yorker Handel um sechs Prozent anzogen wegen mittelfristiger Zielsetzungen, stand der Kurs der Walldorfer an der Frankfurter Börse zuletzt in etwa auf Vortagsniveau.

Ein guter Lauf der rekordhohen Oracle-Papiere würde sich am Freitag fortsetzen, denn sie hatten am Dienstag bereits einen Kurssprung hingelegt wegen gut aufgenommener Quartalszahlen und einer Cloud-Vereinbarung mit der Amazon-Tochter AWS. Aber auch SAP schwingt sich von einer Bestmarke zur nächsten mit einem Kurs, der am Freitag erst zum zweiten Mal in der Geschichte die 200-Euro-Marke anriss. Nah am Rekord von Anfang September wurde es den Anlegern aber dann zu heiß.