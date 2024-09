Unternehmensnachfolge optimieren - Stiftungen als effektive Lösung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Langenfeld (ots) - Rückläufige Nachfolgerzahlen und steigende Erbstreitigkeiten:Herausforderungen, die zahlreiche Unternehmer in Deutschland vor existenzielleProbleme stellen - oft wird die Unternehmensnachfolge damit zum unkalkulierbarenRisiko. Sascha Drache bietet mit der Gründung von Familienstiftungen einenachhaltige Lösung, um das eigene Lebenswerk zu sichern, Konflikte zu vermeidenund das Unternehmensvermögen langfristig in der Familie zu halten. Wie dasgelingt und was hierfür der beste Weg ist, erfahren Sie hier.Die Unternehmensnachfolge in Deutschland stellt für viele Unternehmer und derenFamilien ein drängendes Problem dar, das erhebliche Herausforderungen undUnsicherheiten mit sich bringt. So zeigt insbesondere der DIHK-Report 2022 einealarmierende Entwicklung: Obwohl zahlreiche Unternehmen zur Übernahmebereitstehen, sinkt die Zahl potenzieller Nachfolger stetig. Verschärft wirddiese Lage durch die Folgen der Corona-Pandemie und andere Krisen, die deutlicheSpuren in der Wirtschaft hinterlassen haben. Darüber hinaus endet laut Statistajede fünfte Erbschaft in einem Streitfall. Unternehmer wollen dennochsicherstellen, dass ihr Lebenswerk fortgeführt wird - doch fehlendeNachfolgepläne und rechtliche Hürden machen es ihnen dabei nicht leicht. "Werhier keine tragfähige Lösung findet, gefährdet nicht nur die Zukunft seinesUnternehmens - schlimmstenfalls wird das gesamte Familienvermögen inMitleidenschaft gezogen", warnt Sascha Drache."Die effektivste Lösung für Unternehmer, die ihre Nachfolge sichern undKonflikte vermeiden möchten, ist die Gründung einer Familienstiftung", fügt der"Stiftungspapst" hinzu. "Damit können sie ihr Vermögen langfristig schützen, dieKontrolle über das Unternehmen wahren und attraktive Steuervorteile nutzen."Sascha Drache gilt als ausgewiesener Experte im Stiftungsrecht und berätjährlich rund 100 Unternehmer bei der Errichtung solcher Stiftungen. Durch seineumfassende Erfahrung hat er zahlreichen mittelständischen Unternehmen geholfen,die Herausforderungen der Nachfolgeregelung erfolgreich zu meistern. DieErgebnisse sprechen für sich: Unternehmen bleiben im Besitz der Familie,Vermögen wird vor externen Risiken geschützt, und die oft komplexenNachfolgeprozesse werden deutlich vereinfacht. So wird nicht nur dasFortbestehen des Unternehmens gesichert, sondern auch der langfristigewirtschaftliche Erfolg gewährleistet.Klassisches Testament zur Unternehmensnachfolge: Warum das oft nicht die besteLösung ist"Viele Unternehmer denken zunächst an ein klassisches Testament, wenn es um dieUnternehmensnachfolge geht, doch diese Lösung birgt oft erhebliche Risiken",