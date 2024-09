Commerzbank: Bettina Orlopp wird erste Chefin – Kampf gegen Übernahme!

Die Commerzbank hat auf die drohende Übernahme durch die italienische Unicredit reagiert und ihren Vorstandsvorsitzenden Manfred Knof vorzeitig abgelöst. Bettina Orlopp, bisherige Vizechefin und Finanzvorstand, wird die erste Frau an der Spitze der Bank in ihrer 154-jährigen Geschichte. Der Aufsichtsrat bestätigte ihre Ernennung und betonte die Notwendigkeit dieser Entscheidung angesichts der aktuellen Herausforderungen. Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf etwa 21 Prozent erhöht, was die Möglichkeit einer feindlichen Übernahme ins Spiel bringt. Orlopp hat sich klar gegen Übernahmepläne ausgesprochen und betont, dass sie die Unabhängigkeit der Commerzbank verteidigen möchte.

Unicredit-CEO Andrea Orcel erklärte, dass eine Übernahme nur in Betracht gezogen wird, wenn die Aktionäre zustimmen und die Bedingungen stimmen. Er wies darauf hin, dass Unicredit auch bereit sei, ihre Investition zu liquidieren, falls die Bedingungen nicht akzeptabel sind. Orcel betonte die Disziplin der Unicredit und dass sie sich nicht zu einem Deal drängen lassen werden.