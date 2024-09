Springer Nature plant Börsengang: Bis zu 620 Millionen Euro im Visier!

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature plant einen Börsengang, bei dem bis zu 620 Millionen Euro eingenommen werden sollen. Der Finanzinvestor BC Partners beabsichtigt, durch den Verkauf von bis zu 17,9 Millionen Anteilen etwa 420 Millionen Euro zu erzielen. Zusätzlich wird eine Kapitalerhöhung angestrebt, um weitere 200 Millionen Euro zu generieren, die zur Reduzierung der Unternehmensschulden verwendet werden sollen. Die angestrebte Marktkapitalisierung liegt zwischen 4,2 und 4,7 Milliarden Euro.

Die Zeichnungsfrist für die Aktien beginnt am 24. September und endet voraussichtlich am 1. Oktober 2024. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist für den 4. Oktober 2024 geplant. Die Aktien werden in einer Preisspanne von 21,00 bis 23,50 Euro angeboten, was einen Streubesitz von bis zu 13,5 Prozent nach der Platzierung zur Folge haben könnte.