Aktie von JD.com hat viel Luft nach oben

Die größte Sparte ist der „Online-Marktplatz“, über den eine breite Palette an Produkten angeboten wird. Die reicht von Elektronik über Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Lebensmitteln. JD.com zeichnet sich vor allem durch seine strenge Qualitätskontrolle und den direkten Einkauf bei Herstellern aus. Das verschafft dem Online-Händler einen Wettbewerbsvorteil bezogen auf die Produktqualität und -authentizität. Darüber hinaus bietet JD.com auch eine Plattform für Drittanbieter, die ihre Produkte direkt an Kunden verkaufen können.

Eigene Logistiksparte ist ein Vorteil

Die eigene Logistik-Sparte trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. JD betreibt eines der fortschrittlichsten Logistiknetzwerke in China, das sich durch eine hohe Effizienz und Geschwindigkeit auszeichnet. JD.com hat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seiner Lieferinfrastruktur investiert und ein Netzwerk aus Lagern und Verteilzentren aufgebaut, welches durch autonome Lieferfahrzeuge und Drohnen unterstützt wird.

Auch in der Technologie-Entwicklung (KI, Big Data und Cloud-Computing) ist JD.com aktiv. Diese Technologien werden zur Optimierung der eigenen Geschäftsprozesse als auch zur Schaffung neuer Geschäftsfelder eingesetzt. Im zweiten Quartal 2024/25 meldete der Online-Händler zwar nur ein geringes Umsatzwachstum. Dafür wurden jedoch die Margen gesteigert. Der Nettoumsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf 291,4 Mrd. Yuan (ca. 40,1 Mrd. USD). Die operative Marge kletterte auf 3,9%.

Fokus auf Profitabilität

JD fokussiert stärker auf Profitabilität und schließt unrentable Geschäftsbereiche. Dazu gehören die Shopping-Websites in Indonesien und Thailand. So sollen Skaleneffekte und Betriebsoptimierung künftig für eine beschleunigte Expansion der Einzelhandelsrentabilität sorgen.

Der Blick auf die Bilanz zeigt, dass JD im Geld schwimmt. Das Unternehmen sitzt auf freien Mitteln von rund 202 Mrd. US-Dollar (Schulden rund 86 Mrd. US-Dollar). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei nur 44,5 Mrd. US-Dollar, das KGV um 7,5. Damit ist JD deutlich preiswerter als US-Rivale Amazon ( KGV: 33, KBV: 8,6). Nun hat JD.com ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Mrd. US-Dollar aufgelegt. Dies dürfte den Kurs zusätzlich stützen.

