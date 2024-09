Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit zwei Monaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Freitag mit der Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen großer Notenbanken erneut gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Am späten Vormittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung aus der Handelsplattform Bitstamp bei knapp 66.000 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie seit Ende Juli nicht mehr. Seit Beginn des Monats hat der Bitcoin mehr als zehn Prozent gewonnen.

Als stärkster Preistreiber gilt die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen. Da Bitcoins keine Zinsen abwerfen, verstärken sinkende Renditen an den Finanzmärkten die Nachfrage nach der Kryptowährung.