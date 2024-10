Wie Academycon für Abhilfe sorgt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Göttingen (ots) - Die Krankenversicherung wird für Studierende zunehmendunbezahlbar - doch die wenigsten von ihnen wissen, dass es eine Lösung gibt. Umdie Beiträge drastisch zu senken und wichtiges Wissen über Finanzen undVersicherungen zu vermitteln, haben Lionel Hasse und Christopher Leuthardt dieBeratungsplattform Academycon geschaffen, mit der sie Studierenden vertraulichund kostenfrei helfen, ihr Studium frei von finanziellen Sorgen abzuschließen.Wie es ihnen gelingt, die Kosten zu minimieren und was sie zusätzlich für dieStudierenden leisten, erfahren Sie hier.Die Kranken- und Pflegeversicherung ist für Studierende Pflicht und muss bei derImmatrikulation an einer deutschen Hochschule nachgewiesen werden. Am Anfang desStudiums ist das kein Problem, weil die meisten Studierenden ganz einfach in derFamilienversicherung bleiben. Mit dem 25. Lebensjahr werden allerdings eigeneBeiträge fällig, wobei der große Schock dann kommt, wenn die Zahlungen ab einemAlter von 30 Jahren plötzlich enorm ansteigen. Für viele, die ein Masterstudiumabsolvieren oder promovieren, wird die finanzielle Belastung zum Problem und esbleibt ihnen letztlich nur der Weg, im Nebenjob mehr zu arbeiten. "In denletzten Jahren beobachten wir vermehrt, dass Studierende die Hälfte ihresEinkommens in die Versicherung einzahlen. Dabei müssen wir überlegen, dass dieMieten und der gesamte Lebensunterhalt ebenfalls stark angestiegen sind", sagtLionel Hasse, Gründer der Academycon GmbH. "Die Studierenden kommen somitfinanziell nicht mehr über die Runden und sehen sich häufig gezwungen, einenzweiten Minijob anzunehmen - auch wenn auf diese Weise niemand effizientstudieren kann. In jedem Fall nimmt die psychische Belastung durch diefinanziellen Sorgen zu - im schlimmsten Fall rückt eventuell sogar der Abschlussin weite Ferne.""Das ist im Übrigen kein Randphänomen, denn es gibt weit über 250.000Betroffene, die jeden Monat mehr als 230 Euro für ihre Krankenkasse aufbringenmüssen", ergänzt sein Geschäftspartner Christopher Leuthardt. "Als wir dasAusmaß des Problems erkannt haben, wollten wir eine Lösung schaffen, diemöglichst jeden Studierenden in Deutschland erreicht, der durch die Höhe seinerKrankenkassenbeiträge in finanzielle Schwierigkeiten gerät." Mit der AcademyconGmbH haben die beiden ein Konzept entwickelt, das die Beiträge der Studierendenum 100 bis 150 Euro im Monat senkt. Dazu setzen sie auf eine vollkommenvertrauliche und für die Studierenden kostenfreie Beratung. Zusätzlich möchten