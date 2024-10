Läuft die China-Rallye heiß? Experten warnen vor Überbewertung

Seit Ende September hat der Hang Seng China Enterprises Index über 30 Prozent zugelegt, doch einige Experten wie Raymond Ma von Invesco warnen gegenüber Bloomberg davor, dass bestimmte Aktien bereits überbewertet seien. Die Maßnahmen der chinesischen Regierung, einschließlich Zinssenkungen und Liquiditätsunterstützungen, haben zwar kurzfristig Optimismus geweckt, doch viele Analysten erinnern an frühere Fehlschläge, bei denen sich Rallyes als kurzfristig erwiesen.

Nomura geht sogar davon aus, dass der Boom in einen Crash münden könnte, ähnlich wie 2015. Angesichts globaler Unsicherheiten und der bevorstehenden US-Wahlen bleiben viele Investoren zurückhaltend und beobachten die weiteren politischen Entwicklungen und Wirtschaftsdaten.

Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech: Dabeisein, wenn der Biotech-Turbo zündet: Jetzt kostenlosen Report herunterladen und mehr erfahren!

Obwohl einige Optimisten, wie Fidelity International, weiterhin Potenzial in der chinesischen Aktienbewertung sehen, bleibt die Frage, ob der Markt langfristig tragfähige Grundlagen bietet, offen. HSBC Global Private Banking bleibt vorsichtig und erwartet ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren, was das Vertrauen in den Markt weiter trübt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion