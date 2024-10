Naturinform GmbH / WPC-Markt im Wandel: Naturinform erweitert Angebot an ...

WPC-Markt im Wandel: Naturinform erweitert Angebot an nachhaltigen Terrassendielen (FOTO)

Redwitz a.d. Rodach (ots) - Auf dem europäischen Markt für WPC-Produkte hat es eine Konsolidierung gegeben. Naturinform übernimmt Teile der Produktionsanlagen des finnischen Unternehmens UPM, das im Juni den Rückzug aus der Fertigung von WPC-Terrassendielen angekündigt hat. Der deutsche WPC-Spezialist wird die Anlagen neu aufbauen und die Produktion der vormals von UPM vermarkteten Terrassendielen "Piazza Pro" und "Piazza One" fortführen. Die Vereinbarung tritt ab Oktober 2024 in Kraft.



Naturinform hat angekündigt, daraus entstehende Marktchancen in den kommenden Wochen eingehend zu prüfen und den reibungslosen Nachschub der beiden Produkte sicherzustellen. Damit übernimmt das Unternehmen eine Schlüsselrolle im wachsenden Marktsegment der WPC-Terrassendielen.