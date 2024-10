T-Mobile-Konkurrent Verizon überrascht mit Neukundenplus - Umsatz stagniert

vonHS schrieb 17.10.24, 20:29

Verizon Communications Inc. wird über das dritte Quartal 2024 am Dienstag, 22.10.2024 um 7:00 am (ET). Im Anschluss gibt es ab 9:00 am (ET) eine Analystenkonferenz, in der Hans Vestberg, Vorsitzender und CEO, und Mitglieder des Senior Leadership Teams die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 diskutieren, ein strategisches Breitband-Update teilen und eine Frage-und-Antwort-Sitzung mit Analysten abhalten werden:



https://www.verizon.com/about/investors/sell-side-analyst-meeting-3q-2024-results-broadband-update