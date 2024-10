Friedenspflicht der Metall-Industrie endet - Warnstreiks angekündigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie endet an diesem Montag die Friedenspflicht. Bereits für Dienstag kündigte die IG Metall bundesweite Warnstreiks an, um die Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Die Positionen von Gewerkschaft und Arbeitgebern liegen nach der zweiten Verhandlungsrunde noch weit auseinander.

Beginnen soll die dritte Verhandlungsrunde an diesem Dienstag, und zwar in den Tarifgebieten Küste und Niedersachsen. Die übrigen Gebiete folgen bis zum 5. November. In den Gesprächen wird geschaut, wo eine Annäherung möglich scheint. Wenn sich ein Pilotbezirk herauskristallisiert, wird dort stellvertretend zu Ende verhandelt. In den regional gefassten Flächentarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie sind gleich mehrere Schlüsselbranchen der deutschen Industrie versammelt, darunter der Maschinenbau und große Teile der Autoindustrie./jcf/DP/he