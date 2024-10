OPEC-Fonds stärkt globale Partnerschaften mit umfangreichen Finanzierungszusagen bei den Weltbank-Treffen 2024

Wien (ots/PRNewswire) - Highlights:



- Neue Zusagen in Höhe von fast einer halben Milliarde US-Dollar mit Benin,

Bhutan, Elfenbeinküste, Jordanien, Oman und einer Bank in Usbekistan

- Großes Kooperations- und Kofinanzierungsrahmenabkommen mit der World Bank

Group mit den operativen Schwerpunkten Klima, Ernährungssicherheit und

Infrastruktur

- Neue Partnerschaftsabkommen zur Ausweitung der Aktivitäten und der

Entwicklungswirkung in der Region Lateinamerika und Karibik (LAC)



WIEN, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Der OPEC Fund for International

Development (der OPEC-Fonds) beendete seine Teilnahme an den 2024 World Bank-IMF

Annual Meetings mit soliden neuen Finanzierungszusagen, indem er mit

Partnerländern Darlehensverträge in Höhe von insgesamt fast einer halben

Milliarde Dollar unterzeichnete. Diese Vereinbarungen unterstreichen das

Engagement des OPEC-Fonds für die Förderung globaler Entwicklungsziele,

einschließlich Klimaresilienz, Energiewende, nachhaltiger Landwirtschaft und

sozioökonomischer Teilhabe.







war für den OPEC-Fonds eine wichtige Gelegenheit, mit den wichtigsten

Interessengruppen in Kontakt zu treten und unsere Bemühungen auf die

Entwicklungsbedürfnisse unserer Partnerländer abzustimmen. Die diesjährigen

Treffen haben sich als eine hervorragende Plattform für die Förderung von

Partnerschaften und die Stärkung der Zusammenarbeit erwiesen. Mit den neuen

Finanzierungsvereinbarungen unternehmen wir entscheidende Schritte, um die

Konnektivität zu verbessern, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu fördern

und die Gemeinden in unseren Partnerländern zu stärken."



In einem wichtigen Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichneten der

OPEC-Fonds und die World Bank Group während der Sitzungen ein Rahmenabkommen zur

Kofinanzierung (CFA) und eine Absichtserklärung (MoU). Diese Vereinbarungen, die

von Dr. Abdulhamid Alkhalifa, dem President des OPEC-Fonds, und Ajay Banga, dem

Präsidenten der Weltbankgruppe, unterzeichnet wurden, dürften die

Kofinanzierungsmöglichkeiten verbessern. Der President des OPEC-Fonds,

Alkhalifa, und Mitglieder der Delegation trafen mit jedem regionalen Vice

President der Weltbank zusammen, um sich eingehend über die Länder und die

operativen Prioritäten zu informieren.



Zu den neuen Darlehen des OPEC-Fonds in Partnerländern gehören:



- Benin: Darlehen in Höhe von 26 Mio. USD zur Unterstützung des Horticulture

Development Support Project (PADMAR-E), das auf die Verbesserung der

Ernährungssicherheit und die Steigerung des Einkommens von Kleinbauern im Seite 2 ► Seite 1 von 2



Der President des OPEC-Fonds, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, sagte: "Die Jahrestagungwar für den OPEC-Fonds eine wichtige Gelegenheit, mit den wichtigstenInteressengruppen in Kontakt zu treten und unsere Bemühungen auf dieEntwicklungsbedürfnisse unserer Partnerländer abzustimmen. Die diesjährigenTreffen haben sich als eine hervorragende Plattform für die Förderung vonPartnerschaften und die Stärkung der Zusammenarbeit erwiesen. Mit den neuenFinanzierungsvereinbarungen unternehmen wir entscheidende Schritte, um dieKonnektivität zu verbessern, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu fördernund die Gemeinden in unseren Partnerländern zu stärken."In einem wichtigen Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichneten derOPEC-Fonds und die World Bank Group während der Sitzungen ein Rahmenabkommen zurKofinanzierung (CFA) und eine Absichtserklärung (MoU). Diese Vereinbarungen, dievon Dr. Abdulhamid Alkhalifa, dem President des OPEC-Fonds, und Ajay Banga, demPräsidenten der Weltbankgruppe, unterzeichnet wurden, dürften dieKofinanzierungsmöglichkeiten verbessern. Der President des OPEC-Fonds,Alkhalifa, und Mitglieder der Delegation trafen mit jedem regionalen VicePresident der Weltbank zusammen, um sich eingehend über die Länder und dieoperativen Prioritäten zu informieren.Zu den neuen Darlehen des OPEC-Fonds in Partnerländern gehören:- Benin: Darlehen in Höhe von 26 Mio. USD zur Unterstützung des HorticultureDevelopment Support Project (PADMAR-E), das auf die Verbesserung derErnährungssicherheit und die Steigerung des Einkommens von Kleinbauern im