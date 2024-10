Meta-Aktie: Von 90 auf 600 Dollar – Die unglaubliche Comeback-Geschichte!

Die Meta-Aktie erlebte Ende 2022 einen dramatischen Rückgang, ausgelöst durch hohe Investitionen in das Metaverse und wachsende Konkurrenz durch TikTok. Nach einem enttäuschenden Earnings-Bericht im Oktober 2022, in dem CEO Mark Zuckerberg die langfristigen Herausforderungen der Metaverse-Investitionen skizzierte, fiel der Aktienkurs um fast 20 Prozent und erreichte zeitweise ein Tief von 90 US-Dollar. Trotz einer leichten Stabilisierung bis Ende 2022 verzeichnete die Aktie einen Jahresverlust von über 64 Prozent.

Im Jahr 2023 jedoch startete eine bemerkenswerte Erholung. Die Meta-Aktie schloss das Jahr mit einem Plus von 194 Prozent ab und verzeichnete seit Jahresbeginn 2024 bereits Gewinne von über 64 Prozent. Ende Oktober 2024 erreichte der Kurs mit 600 US-Dollar ein neues Hoch, was einer Gesamtperformance von über 560 Prozent in den letzten 24 Monaten entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,42 Billionen US-Dollar zählt Meta zu den sieben wertvollsten Unternehmen weltweit.