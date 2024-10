Geratherm Medical AG: Kurzarbeit verlängert und neue Beteiligung an BIOThermare!

**Zusammenfassung der Unternehmensnachrichten der Geratherm Medical AG**

Die Geratherm Medical AG, ein international tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Geratal, hat am 29. Oktober 2024 die Verlängerung der Kurzarbeit für die Produktion von Fieberthermometern bis zum 31. März 2025 bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde aufgrund der anhaltend schwierigen Marktsituation getroffen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Kurzarbeit ausschließlich den Bereich der Fieberthermometerproduktion betrifft, während andere Geschäftsbereiche des Unternehmens nicht betroffen sind.

Geratherm Medical AG ist in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik aktiv, darunter Healthcare Diagnostic, Incubator Systems, Cardio/Stroke und Respiratory. Das Unternehmen hat sich auf die medizinische Temperaturmessung spezialisiert und bietet eine Vielzahl von Produkten an, die durch Alleinstellungsmerkmale gekennzeichnet sind. Dazu gehören hochwertige Fieberthermometer und MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene. Im Bereich Cardio konzentriert sich Geratherm auf die Entwicklung von Produkten zur Detektion von Vorhofflimmern, um Schlaganfälle zu verhindern. Das Segment Respiratory befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm ist stolz auf seine patentrechtlich geschützten Technologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen und sieht sich als forschendes Unternehmen mit einem klaren Fokus auf medizinische Diagnostik zur Generierung von Vitaldaten.

Am 30. Oktober 2024 gab die Geratherm Medical AG zudem den Erwerb von 20 % der Anteile an der BIOThermare GmbH bekannt. BIOThermare ist ein führender Hersteller von innovativen Kalt/Warm-Kompressen, die mit einer patentierten Seegras-Gelfüllung ausgestattet sind. Diese Produkte sind biologisch und umweltfreundlich und werden in einem Familienbetrieb in Deutschland hergestellt. Mit dem Erwerb der Anteile übernimmt Geratherm auch Teile des internationalen Vertriebs der BIOThermare-Produkte, was einen weiteren Schritt in der Neuausrichtung des Unternehmens darstellt.

Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Scale-Segment gelistet. Der Vorstand unter der Leitung von Dipl.-Kfm. Christian Frick und der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Gert Frank stehen für die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Die Geratherm Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 3,17EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.