JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Farooq Hanif reduzierte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen seine Gewinnschätzungen für die Italiener aufgrund der bis dato 2024 registrierten Schäden bei Naturkatastrophen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Schaden-Kosten-Quote dürfte dennoch erreicht werden können./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 25,51EUR auf Tradegate (04. November 2024, 09:30 Uhr) gehandelt.