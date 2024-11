Siemens stärkt Digital-Industries-Sparte durch Übernahme

Siemens (DE0007236101) steht vor der teuersten Übernahme seiner Firmengeschichte: Für mehr als 10,6 Mrd. US-Dollar oder 113 US-Dollar pro Aktie soll Altair Engineering (US0213691035) gekauft werden. Altair entwickelt Programme für Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie, aber auch den Energiesektor und den Finanzbereich. Siemens stärkt den Anteil von Software in der Sparte Digital Industries, die sich mit der Steuerung von Maschinen und Anlagen sowie der Planung der Produktion befasst. Für CEO Busch ist die Übernahme „ein Meilenstein“ beim Wandel des Unternehmens in einen Digital- und Technologiekonzerns. Industrievorstand Neike betonte, dass Siemens die finanzielle Ausstattung habe, „weitere Deals folgen zu lassen“. Wer nahe der Allzeithochs nicht auf weiter steigende Kurse setzen will, kann mit diesen Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen erzielen.

Discount-Strategie mit 8,1 Prozent Puffer (März)