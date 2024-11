Tesla - Aktie im Rampenlicht - 06.11.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,71 % geändert.

In dieser Ausgabe geht es um den Bitcoin, Marathon Digital, Hut 8, Bitcoin Group, Tesla, JinkoSolar, Palantir, Nvidia, Super Micro und BYD. Spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien gibt es auch von Dienstag bis Freitag in Alfred Maydorns …

New York 06.11.2024 - Ab 2027 will die Volkswagen-Tochter Scout Fahrzeuge produzieren. Das Werk könnte auch für andere Hersteller arbeiten. Der wahrscheinliche Wahlsieg Trumps in den USA lässt die Aktie von Tesla in die Höhe schnellen. Scout hat …

Mit einem Kursplus von 14% ist die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) am Mittwochmorgen der mit Abstand stärkste Wert im Nasdaq 100-Index und springt auf ein neues Jahres- und zugleich 24-Monatshoch. Ist Elon Musks Autobauer der große Gewinner von Donald Trumps voraussichtlichem Wahlsieg? Musk, nicht Tesla profitiert Ob Tesla selbst ein Gewinner von Trumps prognostiziertem Wahlsieg ist, […] The post Tesla-Aktie +14%: Ist Musk der große Wahlsieger? first appeared on sharedeals.de.