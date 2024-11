Krasse Dividendenerhöhung: Diese Aktie ist ein Reichmacher!

Für viele ausschüttungsorientierte Anleger ist eine bereits zum Start in ihr Investment hohe Dividendenrendite ausschlaggebend für einen Einstieg in ein Unternehmen. Dadurch verpassen sie es jedoch, in sogenannte Compounder zu investieren.

Diese auch als "Reichmacher"-Aktien bekannten Werte zeichnen sich nicht durch eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, sondern ein besonders dynamisches Wachstum ihrer Ausschüttungen aus.

Dadurch bleibt der Cashflow im Depot zwar zunächst überschaubar, dafür wird er aber immer größer, umso mehr Zeit vergeht. Ein weiterer Vorteil: Viele Unternehmen, die ihre Dividende überdurchschnittlich stark anheben, sind gleichzeitig Wachstumsunternehmen. So vereinen sie ein hohes Kurswachstum mit einem starken Anstieg ihrer Ausschüttungen.

Es müssen nicht immer Apple, Nvidia & Co. sein!

Ein hervorragendes Beispiel für ein solches Unternehmen ist der US-Werkzeughersteller Snap-on, der für eine große Bandbreite an unterschiedlichen Branchen qualitativ besonders hochwertige Werkzeuge sowie Vorratslösungen herstellt.

Das mag zwar kein so aufregendes Business wie das eines Technologieunternehmens sein, verbürgt sich aber für eine starke Rendite. Zwar muss sich die Aktie mit einer Gesamtperformance, also inklusive Dividende, von 230 Prozent in den vergangenen zehn Jahren dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 geschlagen geben, der Anlegern eine Rendite von 254 Prozent beschert hat.

Dafür aber konnte Snap-on den US-Aktienmarkt in den vergangenen drei und fünf Jahren deutlich outperformen. Dazu beigetragen hat neben einem überdurchschnittlichen Kurswachstum auch das steile Dividendenwachstum.

Aktuell nur 2,4 Prozent Dividendenrendite, aber ...

Zuletzt hat das Unternehmen seine Ausschüttung 14 Jahre lang in Folge angehoben und das mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 15 Prozent – am Freitag hat das Management nachgelegt und auch für die kommende Auszahlung eine Anhebung in dieser Größenordnung angekündigt!

Bereits zum 10. Dezember wird Snap-on eine Quartalsdividende in Höhe von 2,14 US-Dollar auszahlen, nach zuletzt 1,86 US-Dollar je Anteil. Das entspricht einer Erhöhung um 15,1 Prozent. Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau engagiert, erhält so eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent.

... die Geduld langfristiger Anleger zahlt sich aus!

Seine wahre Stärke spielt die Aktie als Compounder jedoch erst über lange Zeiträume hinweg aus. Wer bereits vor 10 Jahren investiert hat, erzielt so bereits eine Einstiegsrendite von 5,5 Prozent. Wer die Aktie schon 2012 in sein Depot gelegt hat, erhält in Bezug auf seine Einstiegskosten sogar eine zweistellige Dividende.

Möglich gemacht wurden die kontinuierlichen Anhebungen durch ein konsequentes Umsatz- und Gewinnwachstum. Während die Erlöse in den vergangenen 10 Jahren um knapp 50 Prozent gestiegen sind, konnte der Gewinn um 150 Prozent gesteigert werden. Das hat Snap-on die nötige finanzielle Flexibilität verliehen, großzügig gegenüber seinen Anlegern zu agieren.

Fazit: Bewertung leicht erhöht, aber immer noch angemessen

Durch das stetige Unternehmenswachstum ist die Bewertung der Aktie moderat geblieben. Zwar liegen einige der Bewertungsvielfache wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder der Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ertrag um 20 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt.

Mit einem für das kommende Geschäftsjahr erwarteten KGV von 17,6 ist Snap-on gemessen an seiner hohen Qualität sowie der Konstanz seiner Dividendenerhöhungen jedoch gewiss nicht zu teuer, zumal der Branchendurchschnitt bei 21 liegt. Das macht die Aktie auch auf dem aktuellen Niveau zu einem attraktiven Kauf für langfristig orientierte Anleger.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snap-On Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 328,5EUR auf Tradegate (08. November 2024, 15:19 Uhr) gehandelt.