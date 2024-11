Diese Wasserstoff-Aktie lässt Plug Power, Nel und Co. alt aussehen!

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Erwartungen verfehlt, aber ...

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse des Unternehmens um 17,5 Prozent auf 330,4 Millionen US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Analysten um knapp 53 Millionen US-Dollar verfehlt. Eine eigentlich indiskutable Leistung – umso mehr, als dass Bloom Energy auch beim Ertrag patzte.

Statt eines bereinigten Gewinns in Höhe von 0,09 US-Dollar je Anteilsschein musste der Konzern einen Fehlbetrag von -0,01 US-Dollar ausweisen. Damit konnte die von Anlegern erhoffte Profitabilität noch immer nicht erreicht werden. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) einen Verlust in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar.

Das jedoch stellt gegenüber dem Vorjahresquartal eine gewaltige Verbesserung dar, denn vor 12 Monaten musste Bloom Energy noch einen Quartalsverlust von fast 170 Millionen US-Dollar verbuchen.

... endlich: Profitabilität in Reichweite!

Diese deutliche Verbesserung ist einer Margenexplosion zu verdanken. Betrug die Bruttomarge des Unternehmens im vergangenen Jahr noch -1,3 Prozent, kletterte sie nun auf 23,8 Prozent. Parallel dazu verbesserte sich die operative Marge von -25,9 auf -2,9 Prozent.

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen bekräftigt. Die Erlöse sollen sich auf 1,4 bis 1,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Dabei werden für die Bruttomarge 28 Prozent angestrebt, sodass die operative Marge auch ohne Bereinigungen das Vorzeichen wechseln und Bloom Energy erstmals profitabel wirtschaften dürfte. Angestrebt wird ein operativer Gewinn in Höhe von 75 bis 100 Millionen US-Dollar.

Plötzlich geht alles ganz schnell

Diese Verbesserungen lässt die anfangs skeptischen Anleger inzwischen jubeln. Wurde die Aktie in der US-Vorbörse noch mit einem Verlust von über 5 Prozent gehandelt, startete sie bereits zur Eröffnung mit Gewinnen in den Handelstag.

Am frühen Abend steht nach fast 12 Millionen gehandelten Stücken ein Plus von über 20 Prozent zu Buche. Damit sind die in diesem Jahr noch schwachen Anteile auf dem Weg zum Vorzeichenwechsel. Aktuell beträgt das Minus gegenüber dem Jahresauftakt etwa 13 Prozent.

Fazit: Margen und Großauftrag begeistern

Neben der Aussicht auf zukünftig profitable Geschäfte zeigen sich Investoren auch davon begeistert, dass CEO KR Sridhar einen Großauftrag bekannt gegeben hat. Der südkoreanische Energieversorger SK Eternix hat Brennstoffzellen des Unternehmens mit einer Gesamtleistung von 80 Megawatt angekündigt. Diese sollen zum Betrieb eines leistungsstarken KI-Datenzentrums eingesetzt werden – eine Nische, die Bloom Energy seit einigen Quartalen immer stärker besetzt.

Analysten erwarten daher, dass der Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität nun schnell vonstattengeht. Bereits für 2025 ist Bloom Energy "nur" noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7 bewertet. Das ist in der notorisch unprofitablen Branche konkurrenzlos günstig. Daher geht der am Freitag zu verzeichnende Kurssprung auch in dieser Höhe in Ordnung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion