Euro gibt zum Ende einer turbulenten Woche etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Ende einer turbulenten Woche am Freitag nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Geschäft zuletzt 1,0713 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0772 (Donnerstag: 1,0785) US-Dollar festgesetzt, der Dollar somit 0,9283 (0,9272) Euro gekostet.

Das am Freitag veröffentlichte US-Konsumklima deutet auf eine anhaltend robuste US-Konjunktur hin. Der von der Universität von Michigan erhobene Stimmungsindikator stieg im November stärker als erwartet und erreichte den höchsten Stand seit April. Verbessert wurde die Stimmung durch gesunkene Inflationserwartungen.