RTL nach Zahlen auf Rekordtief - ProSiebenSat.1 ebenfalls unten

myhobbynr2 schrieb heute 10:29

Bin mal wieder mit einer kleinen Anfangsposition heute hier eingestiegen und morgen nach Zahlen evtl auch in Pro7.



Höchst hilfreich wäre es, wenn endlich einmal die ausufernden, unfairen Konkurrenz- Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen, zwangsfinanziert durch unsere Abgaben, auf ihre Kernfunktion beschnitten würden. (In gefestigten Demokratien nimmt Deutschland da eine einsame unrühmliche Sonderstellung ein ) Aber mein ungutes Gefühl sagt mir, dass eine intransparente Lobby bis in höchste politische Kreise dies erfolgreich zu verhindern weiß.



Ja, und bezüglich billig zu produzierendem " Müll " hast Du wahrscheinlich recht. Selbst intelligente Menschen, eingezwängt in vielfältige berufliche und private korrekte Verhaltensmuster brauchen zeitweise als Ausgleich solche Ventile. Das wird natürlich nicht zugegeben, aber manchmal verplappert sich einer doch.