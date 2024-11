Messer SE & Co. KGaA / Messer schließt Refinanzierung von ...

Messer schließt Refinanzierung von Akquisitionskrediten innerhalb von 12 Monaten ab (FOTO)

Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat im November einen von der Übernahme aller Anteile an Messer Industries verbliebenen kurzfristigen Akquisitionskredit in Höhe von 500 Millionen Euro durch langfristige Instrumente vollständig refinanziert.



Messer hatte genau ein Jahr zuvor - am 13. November 2023 - kurzfristige Akquisitionskredite über 900 Millionen US-Dollar und 1.450 Millionen Euro aufgenommen, um damit einen Teil der erworbenen Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners zu finanzieren. Mit Privatplatzierungen (Private Placements) in US-Dollar im März 2024 sowie von Schuldscheindarlehen in Euro im Juli 2024 waren diese Kredite bereits bis auf einen Betrag von 500 Millionen Euro refinanziert worden.