Goldpreis steigt weiter - Rekordhoch noch etwas entfernt

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter zugelegt. An der Börse in London kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Nachmittag rund 2.668 US-Dollar. Der Goldpreis näherte sich damit seinem am 31. Oktober erreichten Rekordhoch von rund 2.790 Dollar.

Der Goldpreis profitierte zum einen von der erhöhten Unsicherheit im Zuge der aktuellen geopolitischen Konflikte. So habe Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine unter anderem eine Interkontinentalrakete eingesetzt, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Ziel sei die Industriestadt Dnipro im Osten der Ukraine gewesen. In unruhigen Zeiten suchen Anleger oft Zuflucht in Gold.