EPAM erhält in der deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 den Status „Exceptional Performer“

NEWTOWN, Pa., 26. November 2024 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, ist von der unabhängigen IT-Sourcing-Forschungsorganisation Whitelane Research als einer der besten IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung fußt auf hohen Kundenzufriedenheitswerten in mehreren Bewertungskriterien. EPAM wurde damit zum zweiten Mal in Folge als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland bewertet. Damit behauptet EPAM seine führende Position in der allgemeinen Zufriedenheit. Die außergewöhnlichen Kundenzufriedenheitsbewertungen von EPAM spiegeln die hohe Qualität der Servicebereitstellung, der Anwendungsdienste, des Account-Managements und die transformativen Innovationen wider.

„Wir freuen uns sehr, in der IT-Sourcing-Studie 2024 von Whitelane Research für Deutschland zum zweiten Mal in Folge als Top-IT-Dienstleister ausgezeichnet zu werden", so Dr. Peter Kürpick, SVP, Deutschland-Geschäftsführer und CTO für Unternehmenssoftware bei EPAM. „Das Feedback unserer Kunden – ihr Vertrauen in unsere Partnerschaften – bestärkt uns in unserem Engagement, außergewöhnliche Dienstleistungen und Lösungen zu liefern."

In der jährlichen deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 von Whitelane Research bewerteten mehr als 280 Teilnehmende aus den Top-IT-Ausgabenorganisationen mehr als 900 einzigartige IT-Sourcing-Beziehungen auf der Grundlage von Leistungskennzahlen und nach IT-Bereichen. Die Studie liefert damit einen der repräsentativsten kundenorientierten Berichte über den Outsourcing-Markt in Deutschland.

Die Umfrageteilnehmenden bewerteten 35 IT-Dienstleister in verschiedenen Leistungskategorien, wobei EPAM in den Bereichen Anwendungsservices und allgemeine Zufriedenheit eine außergewöhnliche Leistung erzielte und insgesamt hervorragende Bewertungen in den folgenden Kategorien erhielt:

- Qualität der Servicedienstleistungen: 83 %

- Allgemeine Zufriedenheit: 80 %

- Anwendungsservices: 80 %

- Kundenbetreuung: 80 %

- Transformative Innovation: 80 %

„EPAM hat in der diesjährigen Umfrage erneut hervorragende Kundenbewertungen erhalten und konnte seine Position als Nummer 2 und seinen Status als `Exceptional Performer´ in Deutschland in Bezug auf die allgemeine Zufriedenheit mit Dienstleistern erfolgreich behaupten", sagte Alex van den Bergh, Head of Research, Europe bei Whitelane Research. „Die Kunden identifizierten die Bereitstellung und Innovation als die Kernstärken des Unternehmens in Deutschland und setzten EPAM bei diesen Indikatoren an die Spitze des Marktes, was die nachgewiesenen Anwendungsdienste und die Expertise im Bereich der digitalen Transformation weiter unterstreicht."

