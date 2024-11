Geschichten aus einer herzerwärmenden Welt, aus der Perspektive der Fotografie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 27. November fand im Shenzhen Sea World

Culture and Art Centre die Zeremonie und Jahresausstellung A Heartwarming World

- HUAWEI XMAGE Awards 2024 statt. Zahlreiche Fotokünstler, Medienvertreter,

Gewinner, Kreative und Fans waren bei der feierlichen Veranstaltung anwesend, um

die Bekanntgabe der prämierten Werke des Wettbewerbs mitzuerleben.



He Gang, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte in seiner Rede: "Ich

möchte den Gewinnern heute Abend herzlich gratulieren und die Kreativen der

Mobile Imaging-Ära würdigen. Ich möchte auch den HUAWEI XMAGE-Nutzern meinen

aufrichtigen Dank aussprechen - jeder von Ihnen hat HUAWEI XMAGE dazu gebracht,

mehr als nur ein Werkzeug zur Dokumentation des Lebens zu sein und es zu einer

Brücke für die emotionale Kommunikation zwischen Menschen zu entwickeln."









Die XMAGE Awards werden seit 2017 zum achten Mal in Folge verliehen, wobei

Nutzer aus mehr als 170 Ländern und Regionen teilnehmen. Seit seiner Einführung

hat der Wettbewerb fast 5 Millionen Beiträge gesammelt. Er ist heute eine der

einflussreichsten Veranstaltungen für Mobile Imaging weltweit. Die HUAWEI XMAGE

Awards 2024, an denen Nutzer aus 86 Ländern und Regionen teilnahmen und mehr als

650.000 Beiträge einreichten, dauerten 131 Tage. Neben China gehören zu den

internationalen Ländern mit den meisten Einreichungen: Malaysia, Türkei,

Philippinen, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien; die beliebtesten

Smartphone-Modelle der XMAGE Award-Fotografen sind: HUAWEI Pura 70 Series, P60

Series, P40 Series, Mate 60 Series.



Bei der Preisverleihung wurden 66 preisgekrönte Werke bekannt gegeben, darunter

3 Grand Prize-Gewinner, 18 Best-in-Category-Gewinner, 38 Runner-up-Gewinner, 3

Honourable Mentions, 2 Best of Pura Series und 2 Best of Mate Series. Durch

unterschiedliche Perspektiven und ausdrucksstarke Techniken zeigten diese Werke

Wärme, Ruhe und Helligkeit aus aller Welt und vermittelten die rauen Emotionen

und die Stärke gewöhnlicher Menschen.



Fotograf des Jahres: Großes Lob von internationalen Preisrichtern



Chen Yong, ein Ingenieur aus China, Justin Mendoza, ein Kundenbetreuer von den

Philippinen, und Kinga Choinska, eine Büroangestellte aus Polen, wurden mit dem

Hauptpreis ausgezeichnet und erhielten jeweils einen Huawei Creation Fund in

Höhe von 10 000 US-Dollar. Diese Werke stellen mit einzigartiger Fantasie und

Kreativität fesselnde Momente des Lebens dar und erwärmen die Herzen der

Menschen.



Kommentar des Preisrichters: "Das Mädchen, das die Leiter hinaufsteigt, ist ein

Symbol für Kraft, Bewegung, Schönheit, Vitalität und Einzigartigkeit. Sie erhebt Seite 2 ► Seite 1 von 2



