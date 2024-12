Warum Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg einer Website ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lebach (ots) - Angesichts immer neuer Krisen und öffentlich werdender Skandalefällt es vielen Menschen zunehmend schwer, Vertrauen in Angebote und Unternehmenzu entwickeln - vor allem im Online-Bereich. Man erinnere sich nur an denTwitter-Datenleck-Skandal von 2022, bei dem Hacker Zugriff auf die persönlichenDaten von rund 5,4 Millionen Twitter-Nutzern erlangt hatten. Dies geschah durcheine Sicherheitslücke, die Twitter selbst nicht rechtzeitig geschlossen hatte.Umso entscheidender ist ein solider Vertrauensaufbau, um den Erfolg der eigenendigitalen Präsenz zu sichern. Denn haben die Menschen kein Vertrauen in eineWebsite oder deren Betreiber, verlassen sie die Seite und kaufen bei derglaubwürdigeren Konkurrenz. Warum das so ist und worauf es bei einervertrauenswürdigen Website ankommt, erfahren Sie im Folgenden.Vertrauen spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, erfolgreicheKundenbeziehungen aufzubauen - besonders im digitalen Raum. Schließlich hatVertrauen erwiesenermaßen einen direkten Einfluss auf die Loyalität undKaufbereitschaft der Kunden. Dennoch fällt es vielen Unternehmen schwer,Vertrauen zu wecken, weil sie einfach nicht wissen, welche Elemente sie für einevertrauenswürdige Website brauchen. Andere hingegen denken, sie hätten bereitsgenug Vertrauen aufgebaut, weil sie zahlreiche Gütesiegel und Rezensionen oderTestimonials auf ihrer Website platziert haben. Dass das aber bei Weitem nichtausreicht, ist ihnen selten bewusst. Studien (https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/News/Aktuelle-Studie-Ein-Drittel-aller-Online-Kaeufe-scheitert-am-Vertrauen.html) zeigen, dass rund 30 Prozent aller Online-Käufe aufgrund vonmangelndem Vertrauen scheitern. Noch bemerkenswerter ist die Erkenntnis, dassetwa 75 Prozent der Nutzer besonders auf das Design einer Website achten, umderen Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen. "Um Vertrauen zu schaffen, müssenUnternehmen vor allem in vier Bereichen überzeugen: Zuverlässigkeit, Kompetenz,Ehrlichkeit und Sicherheitsgefühl", betont Marco Schröder, Geschäftsführer der 3Plus Solutions GmbH & Co. KG. "Wer das nicht leisten kann, wird schon bald dieKonsequenzen spüren.""Diese vier grundlegenden Faktoren sind allerdings nur der Anfang", fährt derIT- und Marketing-Experte fort. "Unternehmen dürfen sich nicht damitzufriedengeben, diese Elemente bloß oberflächlich zu bedienen. Um im digitalenRaum Erfolg zu haben, braucht es einen strukturierten und gezielten Ansatz, deralle Ebenen des Vertrauens umfasst." Die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG vereintunter einem Dach ein IT-Systemhaus und eine Marketing-Agentur: Mitwissenschaftlich fundierten Strategien aus dem Neuromarketing sorgen Marco