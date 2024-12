BASF: "Zeit, eine Position aufzubauen" – Kursziel 55 Euro

Die Baader Bank wird bullisher für BASF und hat das Kursziel von 50 auf 55 Euro angehoben. Die Aktie wurde außerdem von "Add" auf "Buy" hochgestuft, um den positiven mittelfristigen Ausblick und die erwarteten operativen Verbesserungen zu berücksichtigen.

Trotz eines "Übergangsjahres" 2025, das durch Verzögerungen bei der makroökonomischen Erholung geprägt sein könnte, sieht die Baader Bank langfristig Vorteile durch BASFs 2,1 Milliarden Euro schweres Kostensenkungsprogramm und den Ausbau des Verbundstandorts Zhanjiang in China. Diese Initiativen sollten die Rentabilität und den freien Cashflow in den kommenden Jahren stärken, so die Analysten.