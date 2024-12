Warum traditionelles Crowdlending ein Blockchain-Upgrade braucht

Crowdlending, auch bekannt als Peer-to-Peer-Kreditvergabe (P2P), hat sich als Game Changer in der Finanzbranche erwiesen, indem es Banken als Mittelmann umgeht und Kreditnehmer direkt mit Investoren verbindet. In den letzten zehn Jahren haben sie für Unternehmen und Privatpersonen eine Rettungsleine für sichere Kredite geboten und Anlegern die Möglichkeit gegeben, bessere Renditen zu erzielen.

Doch hinter den Erfolgsgeschichten verbirgt sich ein System mit Ineffizienzen, die verhindern, dass es sein volles Potenzial entfalten kann. Probleme wie hohe Vermittlungskosten, mangelnde Transparenz und begrenzte Risikoabsicherung haben die traditionellen Crowdlending-Plattformen geplagt.

An dieser Stelle kommt die Blockchain ins Spiel. Mit ihrem dezentralen, sicheren und transparenten Rahmen hat die Blockchain-Technologie das Potenzial, diese Schwachstellen zu beheben - und eine Plattform ist dabei führend: 8lends.

Die versteckten Herausforderungen des traditionellen Crowdlending

Crowdlending versprach einen einfacheren, direkteren Zugang zu Krediten. Aber für viele ist es noch lange nicht perfekt.

Hohe kosten

Die meisten Plattformen sind als Vermittler tätig und verlangen sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Anlegern Gebühren. Diese Gebühren belasten die Darlehensbeträge der Kreditnehmer und schmälern die Rendite der Anleger, was das Verfahren weniger attraktiv macht. Intransparente Prozesse

Die Anleger fühlen sich oft darüber im Unklaren gelassen, wie ihr Geld verwendet wird oder wie es um die Bonität der Kreditnehmer bestellt ist. Ohne klare Echtzeitdaten wird das Vertrauen zu einer großen Hürde. Unzureichende Risikominderung

Zahlungsausfälle kommen vor. Die meisten Plattformen bieten jedoch kaum Sicherheitsnetze, so dass die Anleger die Auswirkungen einer fehlgeschlagenen Rückzahlung in vollem Umfang tragen müssen.

Trotz der vielversprechenden Aussichten scheint das traditionelle Crowdlending noch einen Schritt von dem entfernt zu sein, wie die Zukunft des Finanzwesens aussehen sollte.

Eintritt in die Blockchain: Ein Game-Changer für Crowdlending

Die Blockchain-Technologie hat Branchen von Lieferketten bis hin zu Kunstmärkten neu definiert - warum also nicht auch Crowdlending? Hier ist der Grund, warum es das perfekte Upgrade ist:

Transparenz: Jede Transaktion wird in einem öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet, so dass sowohl Kreditnehmer als auch Anleger einen klaren Überblick über die Kreditaktivitäten haben.

Effizienz: Blockchain macht Zwischenhändler überflüssig, senkt die Kosten und beschleunigt die Prozesse.

Sicherheit: Intelligente Verträge (Smart Contracts) führen Vereinbarungen automatisch aus und minimieren das Risiko menschlicher Fehler oder von Betrug.

Reduzierte Risiken: Absicherung der Investitionen durch ein Versicherungsverfahren.

Dieser Wandel löst nicht nur die Probleme des Crowdlending, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für einen globalen Zugang, niedrigere Kosten und intelligentere Investitionen.

Der 8lends-Ansatz: Eine Brücke zwischen Tradition und Blockchain

Während viele Plattformen die Möglichkeiten der Blockchain erforscht haben, hebt sich 8lends dadurch ab, dass es die Zuverlässigkeit traditioneller Finanzierungen mit der Effizienz dezentraler Technologie verbindet. Mit Sitz in der Schweiz und unterstützt durch seine strengen regulatorischen Standards, bringt 8lends Crowdlending auf die nächste Stufe.

1. Reale Sicherheiten für sicherere Investitionen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen, bei denen die Kredite oft unbesichert oder durch unbeständige Vermögenswerte besichert sind, setzt 8lends auf reale Sicherheiten. Kreditnehmer können Sachwerte verpfänden wie:

Persönliche Garantien (z. B. Zusagen der Kreditnehmer, die Rückzahlung persönlich zu sichern)

Immobilien (z. B. Wohn-, Gewerbe- oder Industrieimmobilien)

Aktien (z. B. als Sicherheiten verpfändete Aktienbestände)

Vermögenswerte des Unternehmens (z. B. Maschinen, Fahrzeuge oder andere materielle Geschäftsgüter)

Ausrüstung (z. B. Maschinen, Werkzeuge oder Technologie, die für den Geschäftsbetrieb wichtig sind)

Vorrätige Waren (z. B. Rohstoffe , als Sicherheit verpfändete Fertigerzeugnisse)

Dies schafft ein stabiles und sicheres Umfeld für die Kreditvergabe an Investoren und verringert die Risiken erheblich.

2. Versicherung für zusätzlichen Schutz

Eines der herausragenden Merkmale von 8lends ist sein Versicherungverfahren. Jede Investition zahlt einen kleinen Prozentsatz in einen Versicherungspool ein. Im Falle eines Ausfalls des Kreditnehmers entschädigt dieser Pool die Investoren und bietet so ein Sicherheitsnetz, das es bei Crowdlending nur selten gibt.

3. Strenge Überprüfung des Kreditnehmers

Um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Kreditnehmer Zugang zur Finanzierung erhalten, wendet 8lends eine akribische 40-Punkte-Checkliste an, die die Bonität, die Rückzahlungshistorie und die operative Transparenz bewertet. Diese Sorgfalt auf Schweizer Niveau gibt Investoren die Gewissheit, dass ihr Geld in sicheren Händen ist.

4. Transparenz durch Blockchain

Alle Transaktionen und Darlehensdetails werden auf der Blockchain aufgezeichnet, wodurch ein unveränderlicher Datensatz entsteht, der für alle Beteiligten zugänglich ist. Keine versteckten Gebühren, keine Geheimnisse - nur Klarheit.

Eine Vision für die Zukunft

Bei 8lends geht es nicht nur um schrittweise Verbesserungen, sondern um die Neugestaltung der Branche. Das kühne Ziel der Plattform ist es, 2 % des europäischen Crowdlending-Marktes in die Chain zu bringen und so ein effizienteres, integratives und sichereres Finanzsystem zu schaffen.

Mit der globalen Reichweite von Blockchain öffnet 8lends auch Türen zu Kreditnehmern in Regionen, in denen keine Banken vertreten sind, und verschafft Unternehmen Zugang zu Kapital, während es Investoren ungenutzte Möglichkeiten bietet.

Warum es wichtig ist

In einer Zeit, in der Finanzsysteme in Frage gestellt und neu definiert werden, bietet 8lends einen Fahrplan dafür, was Crowdlending sein kann und sollte:

Ein Ort, an dem Vertrauen in den Prozess eingebaut ist.

Eine Plattform, auf der Risiken durch Innovation reduziert werden.

Ein System, in dem sowohl Kreditnehmer als auch Investoren erfolgreich sein können.

Für alle, die in reale Unternehmen mit realen Vermögenswerten investieren wollen, bietet 8lends eine sichere, transparente und zukunftsweisende Lösung.

Das Fazit

Die Crowdlending-Branche ist reif für Veränderungen. Die Blockchain-Technologie ist nicht nur ein Buzzword, sondern das Upgrade, auf das die Branche gewartet hat. Und mit 8lends als Vorreiter ist die Zukunft des Crowdlending bereits da.

Wenn Sie bereit sind, einer Plattform beizutreten, die Ihre Sicherheit und Rendite in den Vordergrund stellt, sollten Sie sich 8lends ansehen und sich noch heute einen Platz auf der Whitelist sichern. Die Zukunft des Finanzwesens ist dezentralisiert, transparent und für Sie gemacht.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.