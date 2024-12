Moritz Tim Ebert: Restablo.de – Fairness und Transparenz im Lieferdienst

© Bild: Moritz Tim Ebert

Insbesondere kleinere Restaurants stehen heutzutage vor einer Vielzahl von erheblichen Herausforderungen: In einem zunehmend hart umkämpften Markt müssen sie nicht nur konkurrenzfähig bleiben, sondern gleichzeitig mit eingeschränkten Ressourcen und wachsendem Druck umgehen. Vor allem im Bereich der Lieferdienste zeigt sich, wie ungleich die Bedingungen sind: Lokale Anbieter gehen oft in der Masse großer Ketten unter, teure Plattformen mit intransparenten Gebührenstrukturen nehmen dabei vielen Gastronomen förmlich die Luft zum Atmen.

Mangelnde Flexibilität führender Plattformen

Die seit Jahren tonangebenden Lieferplattformen locken mit Reichweite, verlangen dafür aber hohe Gebühren und die Akzeptanz strenger Bedingungen. In Folge schrumpfen für kleine Speiselokale die Gewinnmargen weiter, während gleichzeitig die Abhängigkeit zu diesen Anbietern wächst. Für viele Betriebe stellt sich daher die Frage: Lohnt sich der Einstieg oder das Festhalten an dem Angebot überhaupt noch? Hinzu kommt, dass die großen Plattformen selten nutzbringende Tools oder Unterstützung bieten, die über die reine Bestell- und Lieferabwicklung hinausgehen. Themen wie Marketing, Kundenbindung und der Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells bleiben auf der Strecke – und genau hier setzt Moritz Tim Ebert mit seinem Unternehmen Restablo.de an.

Ein Markt im Umbruch – nicht zuletzt durch die Pandemie

Die Corona-Pandemie hat den Gastronomiebereich massiv getroffen und den ohnehin schon bestehenden Wandel deutlich beschleunigt. Für Verbraucher wurden Lieferdienste quasi über Nacht zur entscheidenden Brücke, um weiterhin auf das Angebot von Restaurants zugreifen zu können. Für die Betriebe hingegen führte der Ausbruch der weltweiten Infektionskrankheit zu einer Frage des Überlebens. Doch obwohl Plattformen wie Lieferando & Co. für viele Gaststätten die einzige Rettung waren, zeigten sich auch die Schattenseiten der eingegangenen Abhängigkeit: Hohe Provisionen, geringe Anpassungsfähigkeit und eine Politik, die sich selten an den individuellen Bedürfnissen, insbesondere kleinerer Speiselokale, orientiert.

„Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir die lokale Gastronomie stärken, anstatt sie zu belasten“, betont der Branchenexperte und Gründer von Restablo.de, Moritz Tim Ebert. Allerdings sind nicht nur die Nachwirkungen der Pandemie problematisch, überdies verschärfen gestiegene Betriebskosten für Strom, Gas und Wasser die Lage erheblich. Vor diesem Hintergrund scheuen viele Gastronomen nun auch das Risiko, ihre ohnehin knappen finanziellen Mittel in Plattformen zu investieren, die ihnen keine langfristige Perspektive bieten.

Plattform mit Weitblick: Restablo.de

Restablo.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Markt gerechter zu gestalten. Mit einem Geschäftsmodell, das auf Transparenz und Partnerschaft basiert, bietet sich hier kleinen Restaurants eine echte Alternative. Von Anfang an wissen die Betriebe genau, welche Kosten auf sie zukommen – und können diese in ihre Kalkulation einbeziehen, ohne Überraschungen befürchten zu müssen.

„Fairness, Unterstützung und Transparenz sind für uns keine leeren Versprechen, sondern der Kern unserer Arbeit“, erklärt Ebert. Dabei geht Restablo.de sogar noch weiter: Neben der Bestellabwicklung bietet die Plattform wertvolle Werkzeuge, die Gastronomen helfen, Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Das reicht von digitalen Marketinglösungen bis hin zu Hilfestellungen im Kundenmanagement – Bereiche, die für viele kleine Anbieter bislang kaum zugänglich waren.

Verbraucher suchen nach Alternativen

Auch auf Seiten der Kunden wächst der Wunsch nach Veränderung. Immer mehr Verbraucher legen Wert auf Nachhaltigkeit und wollen die lokale Gastronomie ganz bewusst stärken. Die Dominanz großer Plattformen erschwert dies jedoch, da deren Gebührenstrukturen ursächlich dafür sind, dass nur ein stark abgespeckter Teil der Bestellsumme tatsächlich bei den Restaurants ankommt. Glücklicherweise erkennen zunehmend mehr Nutzer der klassischen Lieferplattformen, dass der derzeitige Status quo für kleine Betriebe so nicht tragbar ist und suchen gezielt nach Möglichkeiten, lokale Anbieter direkt zu unterstützen.

Ein Modell mit Zukunft

Restablo.de ist in der Lage, die Gastronomie und ihre Kunden auf Augenhöhe zu bringen. Die Plattform überzeugt nicht nur durch ihre Transparenz, sondern auch durch ihre Praxisnähe und einfache Zugänglichkeit. Sie gibt kleinen und mittleren Restaurants die Chance, konkurrenzfähig zu bleiben, ohne sich dabei finanziell zu übernehmen. Gleichzeitig wird der Markt für Verbraucher fairer und vielfältiger gestaltet.

„Mit uns wissen die Gastronomen genau, was auf sie zukommt – und zwar in einem Rahmen, der ihnen diese Chance überhaupt erst ermöglicht“, erläutert Ebert. „Wir verstehen die Herausforderungen, denen sich kleine Anbieter stellen müssen und entwickeln hierzu Lösungen, die sie langfristig stärken.“

Mehr Gerechtigkeit für den Lieferdienst-Markt

Anbieter wie Restablo.de bringen frischen Wind in den Markt. Kleine Restaurants erhalten die Möglichkeit, ihre Autonomie zu bewahren und dennoch von der digitalen Transformation zu profitieren. Und das hat weitreichende Auswirkungen: Ein gerechter Markt stärkt die lokale Wirtschaft, schafft Vielfalt und sorgt dafür, dass innovative und einzigartige gastronomische Angebote erhalten bleiben.

Die Zeit ist reif für Alternativen, die nicht nur wirtschaftlich tragfähig, sondern auch nachhaltig sind. Restablo.de zeigt, wie dies gelingen kann – mit Fairness, Transparenz und einer klaren Vision für die Zukunft der Gastronomie.