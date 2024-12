Wachstumsambitionen von Hensoldt kommen gut an

(neu: Einstieg, Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt haben am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttages des Rüstungselektronikspezialisten eine Berg- und Talfahrt hingelegt, am Ende aber merklich zugelegt. Zur Eröffnung des Xetra-Handels schnellten sie um 5,8 Prozent nach oben, um danach stetig abzubröckeln und ins Minus zu rutschen. Die Kurserholung am Nachmittag führte sie letztlich 2,3 Prozent nach oben auf 35,18 Euro.

Hensoldt hatten nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien am vergangenen Wochenende spürbar an Wert verloren: Am Montag war der Kurs um insgesamt rund 10 Prozent abgesackt. Mit einem Jahresgewinn von 44 Prozent gehören sie aber weiterhin zu den stärksten Titeln im MDax .