Broadcom - Aktie im Rampenlicht - 13.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Broadcom einen Gewinn von +32,97 % verbuchen.

Mit einer Performance von +15,65 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

GESAMT-ROUNDUP 2: Munich Re und Swiss Re erwarten mehr Gewinn - Aktien gefragt MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re nimmt sich für das kommende Jahr erneut mehr Gewinn vor. So will das Management um Chef Joachim Wenning den Gewinn …

Nach US-Börsenschluss wird es spannend für Palantir und Super Micro Computer. Die Karten im Nasdaq 100 werden neu gemischt. Kommt Palantir rein und fliegt SMCI raus? Wie stehen die Chancen und wie reagieren die Aktien?

Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wird am Freitag an den US-Börsen mit einem freundlichen Handelsauftakt gerechnet. Während der Dow Jones Industrial nach seiner jüngsten, sechstägigen Verlustserie knapp mit 0,1 Prozent im Plus …