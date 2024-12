Dax am Mittag weiter im Plus - Ölpreis gesunken

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag sich nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.345 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus in Höhe von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Airbus und Siemens, am Ende fanden sich die Papiere von Rheinmetall, Deutscher Post und E-On wieder."Die Investoren versuchen sich bis zum Jahresende mit Branchenrotation und sehr selektive Aktienkäufe über die noch restliche Zeit zu schleppen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Nicht vergessen werden sollte zudem, dass der kommende Freitag der Große Verfallstermin an den Terminbörsen ist. Bis dahin werden die Marktteilnehmer zusätzlich versuchen, die Kurse in den favorisierten Kursbahnen zu halten."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0489 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9534 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,28 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.