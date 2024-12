Direkter Draht zu Ihrem Anlageerfolg! TOP Vorbereitung für den nächsten Boom!

Liebe Leserinnen und Leser,

McEwen Mining und die Zukunft des Kupfers in Argentinien

In der Welt des Bergbaus gibt es nur wenige Namen, die so viel Respekt und Anerkennung genießen wie Rob McEwen. Als ehemaliger CEO von Goldcorp und aktueller Vorsitzender von McEwen Mining (WKN: A3DMEX), sowie McEwen Copper hat er sich einen Namen gemacht, der mit Innovation und Erfolg in der Bergbauindustrie verbunden ist.

Die Genehmigung für das Kupferprojekt

Eine der jüngsten Errungenschaften von McEwen Copper ist der Erhalt der Umweltgenehmigung für das Kupferprojekt Los Azules. Diese Genehmigung ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer möglichen Börseneinführung, die für das Jahr 2025 geplant ist. McEwen betont die Bedeutung dieser Genehmigung: "Es ist ein großer Meilenstein für das Unternehmen." Mit der Genehmigung in der Hand ist McEwen Copper besser positioniert, um in die nächste Phase der Entwicklung einzutreten.

Wichtige Kennzahlen des Projekts

Das Los Azules-Projekt hat eine beeindruckende Ressource von 37,6 Milliarden Pfund Kupfer und eine Lebensdauer von 27 Jahren. Mit Produktionskosten von etwa 2 Dollar pro Pfund Kupfer und einer Bruttomarge von über 75% ist das Projekt finanziell äußerst vielversprechend.

Goldäquivalente und Marktanalysen

Eine interessante Perspektive auf Kupferressourcen bietet die Umrechnung in Goldäquivalente. McEwen verwendet diese Methode, um das Potenzial des Kupferprojekts zu bewerten. "Wenn man den Goldpreis durch den Kupferpreis teilt, erhält man eine Kennzahl, die angibt, wie viele Pfund Kupfer einem Unze Gold entsprechen." Diese Umrechnung zeigt, dass die Kupferressourcen von Los Azules einem Goldäquivalent von 58 Millionen Unzen entsprechen. Dies verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts.

Finanzierung und Investitionen

Um das Projekt voranzutreiben, hat McEwen Copper in diesem Jahr über 450 Millionen US-Dollar an privaten Mitteln beschafft. Diese Finanzierung wird in die Machbarkeitsstudie und das Ingenieurwesen investiert, die für den nächsten Schritt zur Börseneinführung erforderlich sind. McEwen plant, insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar für die vollständige Entwicklung des Projekts zu benötigen. "Wir setzen alles auf das Projekt", sagt er.

Politische Unterstützung und Auswirkungen auf den Bergbau

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von McEwen Copper ist die neue politische Landschaft in Argentinien unter Präsident Javier Milei. Milei hat sich für eine Gesetzgebung eingesetzt, die darauf abzielt, ausländische Investitionen in den Bergbausektor zu fördern. McEwen beschreibt Milei als "großartig" und hebt hervor, dass seine Politik bereits positive Auswirkungen auf die Bergbauindustrie hat.

Mehr zu dem Unternehmen finden Sie unter https://mcewenmining.com/

