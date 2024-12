creditshelf AG: Insolvenzplan mit PVM – Was bedeutet das für Aktionäre?

Die Vorabvereinbarung steht jedoch noch unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Befreiung der PVM von der Pflicht, ein Übernahmeangebot für die Aktionäre im Rahmen des Insolvenzplans abzugeben. Die geplante Rekapitalisierung der creditshelf AG sieht vor, dass bestehende Aktionäre keine Kompensation für ihre Aktien erhalten werden. Dies bedeutet, dass die Aktionäre voraussichtlich keinen finanziellen Ausgleich für ihre Anteile erhalten, was die Unsicherheit über die zukünftige Wertentwicklung der Aktien verstärkt.

Am 20. Dezember 2024 gab die creditshelf Aktiengesellschaft bekannt, dass sie im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses einen Sponsor für ihren Insolvenzplan gewinnen konnte. Der Vorstand der Gesellschaft und der Sachwalter, Dr. Robert Schiebe, haben eine Vorabvereinbarung mit der PVM Private Values Media AG (PVM) getroffen, die bereits zu den wesentlichen Aktionären von creditshelf zählt. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Gesellschaft über einen Insolvenzplan zu restrukturieren und für eine Weiterverwendung vorzubereiten.

Die creditshelf AG hat in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt, was zu dieser Insolvenzplanung geführt hat. Die Einbindung eines erfahrenen Sponsors wie der PVM könnte jedoch als positiver Schritt gewertet werden, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen und eine mögliche Fortführung des Geschäftsbetriebs zu sichern. Die PVM wird als strategischer Partner angesehen, der über die nötigen Ressourcen und das Know-how verfügt, um die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen.

Die Mitteilung über den Insolvenzplan wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht, was die Transparenz und rechtlichen Anforderungen an börsennotierte Unternehmen unterstreicht. Die creditshelf AG ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt gelistet und unterliegt damit strengen Berichtspflichten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass die creditshelf AG aktiv an Lösungen arbeitet, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Die Entscheidung, einen Sponsor für den Insolvenzplan zu gewinnen, könnte entscheidend für die Zukunft des Unternehmens sein, auch wenn die Bedingungen für die bestehenden Aktionäre herausfordernd sind. Die nächsten Schritte werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und die Stabilität des Unternehmens langfristig zu sichern.

Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,100EUR auf Stuttgart (20. Dezember 2024, 08:08 Uhr) gehandelt.