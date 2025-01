Plansecur optimiert Unterstützung für Beraterschaft

Kassel (ots) - Neue Unternehmensbereiche "Zentraler Vertrieb" und

Geschäftsführer Heiko Hauser freut sich: "Die Neuorganisation stellt einenwichtigen Schritt für Plansecur dar, weil wir damit die Vertriebsunterstützungfür die Beraterinnen und Berater deutlich ausweiten. So tragen wir den weiterhinsteigenden fachlichen und regulatorischen Anforderungen an Finanzberaterinnenund -berater Rechnung. Zudem stellt die Digitalisierung immer neueHerausforderungen an die Beraterschaft. Vor diesem Hintergrund leisten dieKolleginnen und Kollegen in der ServiceZentrale in der neuen Formation eine nochgezieltere und umfassendere Unterstützung für die Beraterinnen und Berater,damit diese ihre Kundinnen und Kunden bei jeder Fragestellung bestens beratenkönnen."Volker Britt als neuer Leiter des Bereichs Zentraler Vertrieb erläutert: "Wirverknüpfen die Expertise in den verschiedenen Beratungssparten mit einemvertrieblichen Fokus, wie es dem Bedarf der Beraterinnen und Berater bei ihrenKundengesprächen entspricht. Dazu gehören beispielsweise fachbezogeneVertriebstrainings, die Entwicklung von Marketing- und Vertriebsplänen sowie dieenge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement. "Hierunter fällt auch dieBereitstellung von Beratungsunterlagen und Werbematerial. Denn je umfassenderdie Beraterinnen und Berater die verschiedenen Produktsparten kennen und jebesser sie ausgestattet sind, desto leichter und zielgerichteter können siebestehende und neue Kundinnen und Kunden ansprechen und individuell beraten.""Selbstständig, aber nicht allein - nach diesem Motto kümmern wir uns um dieBedürfnisse unserer Beraterinnen und Berater in den verschiedenen Phasen ihresBerufslebens", bringt Wolfgang Stolz seine Aufgabe als Leiter des neuen BereichsBeratungsnetzwerk auf den Punkt. Er erläutert: "Wer als Beraterin oder Beraterzu Plansecur stößt, besitzt in der Regel zwar schon eine ausgesprochen hoheExpertise in der Finanzwelt, aber der Wechsel in die Selbstständigkeit ist ebendoch mit dem berühmten Sprung ins kalte Wasser vergleichbar. In dieser wie auchin allen anschließenden Lebensphasen ist es hilfreich, wenn man nicht nurfachliche Hilfe an seiner Seite weiß, sondern auch eine starke menschlicheUnterstützung erfährt. In einer immer digitaleren Welt kommt demZwischenmenschlichen ein besonders hoher Stellenwert zu."Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätzeund jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofisberaten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung,Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich amUnternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben.Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungenauch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblichan der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.