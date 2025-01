Monster Vape Labs begrüßt neuen EMEA Vertriebs- und Marketingdirektor

LONDON, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Monster Vape Labs, der Erfinder und Hersteller von Jam Monster E-Liquids und Einweg-Vape-Geräten, ist stolz darauf, zwei wichtige Meilensteine in seiner globalen Wachstumsstrategie bekannt zu geben.

Im Laufe des letzten Jahres hat das Unternehmen seine Aktivitäten mit einer innovativen Einrichtung in Athen, Griechenland, offiziell nach Europa ausgeweitet. Damit ist Monster Vape Labs das erste E-Liquid-Unternehmen mit Sitz in den USA, das ein eigenes Team auf dem europäischen Markt aufgebaut hat. Parallel zu dieser Expansion hat Monster Vape Labs Chet Govind zum neuen EMEA Sales & Marketing Director ernannt und unterstreicht damit sein Engagement, die Beziehungen zu seinen Kunden zu stärken und Innovationen in der Region voranzutreiben.