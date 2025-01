Tesla enttäuscht mit Q4-Zahlen: Umsatzrückgang und erste Auslieferungsflaute!

Tesla hat im vierten Quartal 2023 enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten nicht erfüllten. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 73 Cent, während Analysten mit 76 Cent gerechnet hatten. Der Umsatz lag bei 25,71 Milliarden US-Dollar, was unter den prognostizierten 27,26 Milliarden US-Dollar blieb. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Tesla lediglich einen Umsatzanstieg von 2 Prozent verzeichnen, wobei die Automobilsparte sogar einen Rückgang von 8 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar erlebte. Ein positiver Aspekt war der Umsatz von 692 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften. Das operative Ergebnis fiel um 23 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar, während der Reingewinn um 71 Prozent auf 2,32 Milliarden US-Dollar sank.

Die Umsatzrückgänge führt Tesla auf die Senkung der Verkaufspreise für alle Modellreihen zurück, um den Absatz zu steigern. Aggressive Rabatte in Nordamerika und Preissenkungen für das Model Y in China sollten den Verkauf ankurbeln. Dennoch verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal mit 495.570 Auslieferungen einen Rückgang der Jahresauslieferungen auf 1,8 Millionen Fahrzeuge, was den ersten Rückgang in der Unternehmensgeschichte darstellt.