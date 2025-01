Commerzbank überrascht mit Rekordgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat mitten in ihrem Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit einen Rekordgewinn verkündet. Im vergangenen Jahr verdiente der Dax-Konzern unter dem Strich knapp 2,7 Milliarden Euro und damit rund ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie er überraschend am Freitag in Frankfurt mitteilte. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp will nun die Dividende erhöhen. Zudem will die Bank weiteres Geld für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Der Kurs der Commerzbank-Aktie sprang nach der Mitteilung vom frühen Nachmittag zeitweise um mehr als zwei Prozent nach oben. Zuletzt lag das Papier noch mit rund 1,7 Prozent im Plus, gehörte aber weiterhin zu den stärksten Titeln im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie fast 20 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund 75 Prozent.