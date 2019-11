Tesla baut eine europäische Gigafactory. Und das hier bei uns in Deutschland, in der Nähe von Berlin. In ein paar Jahren wird Tesla dann auch Elektroautos "Made in Germany" anbieten können. Doch bis dahin haben auch die hiesigen Autobauer weiter aufgerüstet in Sachen Elektromobilität. Bei Volkswagen startete jüngst die Produktion des ID.3. Bereits erhältlich ist der e-Tron der Tochter Audi. Dieses Elektromobil nimmt der Börsenpunk in dieser Ausgabe mal etwas genauer unter die Lupe.

Zudem stellt Jochen Kauper sein Starterdepot für Frugalisten vor und verrät warum er Nemetschek für äußerst interessant hält.

Folgende Aktien werden im Video besprochen: Scanship, Gatekeeper Systems, John Deere, Ørsted, CSX Railway, Union Pacific, Ballard Power, Nel, Canopy Growth, Audi, Volkswagen, Nemetschek.

Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk