Marktidee: Dow Jones Industrial

Ausgehend vom am 12. Februar markierten Rekordhoch bei 29.569 Punkten hatte der Dow Jones Industrial einen dynamischen Abverkauf vollzogen. Die dort befindliche langfristige Unterstützungszone bildete den Ausgangspunkt für eine weiterhin intakte Rally, die den US-Leitindex nachhaltig über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien beförderte. Zuletzt ging er in eine kurzfristige Konsolidierungsphase über, die die Notierung vom Widerstand bei 28.170 Punkten (Tief vom Januar) bis an die Unterstützung des Juni-Hochs (27.580) zurückführte. Hiervon konnte sich der Kurs in den vergangenen beiden Handelstagen deutlich absetzen.