Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Continental. Die Antriebstechnik-Sparte von Continental startete am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an der Börse. Die Conti-Aktionäre bekommen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt. Sprich: Für fünf Continental-Aktien wird je ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 3. Platz. Andreas Deutsch, Chef vom Dienst beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, hat die Charttechnik unter die Lupe genommen.