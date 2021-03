Hoffnung für den Deutschen Aktienindex! Die Chartsituation ist positiv.

Neben der Sentiment-Analyse und einer hieraus abzuleitenden bullishen Grundstimmung im Markt zeigen auch die klassischen Standard-Indikatoren bislang keine negativen Hinweise auf eine bevorstehende Trendwende an. Der RSI als Indikator mit oszillierenden Eigenschaften nimmt für den Deutschen Aktienindex einen Wert von knapp 57 an. Ein eher als neutral zu wertender Wert, der noch deutlichen Platz nach oben zulässt. Ein neutraler Wert ist natürlich kein aussagekräftiger Zustand oder gar ein Kauf- oder Verkaufssignal. In Verbindung mit der Gesamtsituation kann der neutrale Wert jedoch einen Hinweis in der Interpretation eines Gesamtzustands eines Marktes darstellen.

Ebenso nehmen andere oszillierende Standardindikatoren neutrale Werte ein. Zumindest in den klassischen Einstellungen dieser Indikatoren. Im mittelfristigen Bild auf Tagesschlusskursbasis präsentiert sich auch der MACD-Indikator (Moving-Average-Convergence-Divergence-Indikator) im neutralen Bereich um die Null-Linie. Dieser Indikator hat sowohl oszillierende als auch trendfolgende Eigenschaften. Schlussendlich als weiteren Baustein in der Interpretation des Gesamtzustands eines Marktes kann der prozentuale Abstand zwischen einem gleitenden Durchschnitt und dem Wert an sich ermittelt werden. Der prozentuale Abstand zwischen der 200-Tage-Linie (einfacher gleitender Durchschnitt der vergangenen 200 Tagessschlusskurse) und dem DAX-Tagesschlusskurs notiert aktuell bei 8,4 Prozent. Ein komplett als neutral zu wertender Bereich. Erst bei Werten über plus 25 Prozent tritt in der Regel eine Euphorie oder "überkaufte" Marktsituation auf - oder bei Werten unter minus 20 Prozent eine "überverkaufte" Marktsituation oder gar eine Phase der Depression.