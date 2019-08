Für die Aktie kam die Rettung aus charttechnischer Sicht in letzter Sekunde. Die Gegenbewegung vom Ende der vergangenen Handelswoche hätte nicht viel länger auf sich warten lassen dürfen, denn der Wert drohte im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Boden zu verlieren.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 24.07. hieß es u.a. „[…]Die nächsten Tage werden zeigen, wie nachhaltig letztendlich die Erholung der letzten Wochen war. Sollte der Wert nun die 6,70 Euro unterschreiten, kann eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 6,0 Euro nicht ausgeschlossen werden. Neue Impulse auf der Oberseite sind erst zu erwarten, sollte es über die 7,25 Euro gehen.“



Neue Impulse auf der Oberseite gab es nicht, stattdessen drehte der Wind und die Aktie geriet unter Druck. Mit dem kurzfristigen Abwärtstrend und der Horizontalunterstützung bei 6,7 Euro gab es zügig die ersten charttechnischen „Opfer“ zu beklagen. Es folgte die Fortsetzung der Bewegung in Richtung der Zone 6,0 / 5,8 Euro. In diesem Bereich kam bereits im Juni eine Korrekturbewegung zum Stehen und er sollte auch dieses Mal den Abwärtsbestrebungen zumindest vorerst ein Ende bereiten.

Die Aktie konnte zunächst eine Gegenbewegung einleiten und mit dem Bereich um 6,5 Euro wurde bereits ein erstes Etappenziel erreicht. Um weiter an seinem Comeback zu arbeiten, muss der Wert über die 7,25 Euro und 7,5 Euro. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist es ein weiter Weg und man darf zumindest in Frage stellen, ob es der Aktie gelingen kann, in diesem schwierigen Umfeld die Kraft für eine Ausbruchsbewegung über die 7,5 Euro aufbringen zu können. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage könnte es auch zu einer breit angelegten Seitwärtsbewegung in den Grenzen von 7,50 / 7,25 Euro auf der Oberseite und 6,0 /5,80 Euro auf der Unterseite kommen. Bricht die Aktie über eine dieser Begrenzungen hinweg aus, ist eine Neubewertung erforderlich.